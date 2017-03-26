أحمد خليل قريب من قيادة الإمارات في موعد أستراليا

ولا بديل أمام المنتخب الإماراتي سوى الفوز على استراليا من أجل إحياء فرصته في التأهل للمونديال.

وكانت الخسارة الأخيرة للمنتخب الإماراتي على ملعبه أمام اليابان بهدفين نظيفين قد قلصت نسبيا فرص الفريق في بلوغ المونديال حيث توقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطة خلف استراليا صاحبة المركز الثالث.

ولن تكون الإضافة الوحيدة المنتظرة في تشكيلة المنتخب الإماراتي ممثلة فقط في أحمد خليل، بل سيكون المدافع إسماعيل أحمد جاهزاً للمشاركة بعد

مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وحرمته من المشاركة في لقاء اليابان.

وبدأ المنتخب الإماراتي استعداداته في مدينة سيدني الأسترالية تحت قيادة المدرب مهدي علي وجهازه المساعد المكون من حسن العبدولي وحسن إسماعيل مدرب الحراس وباتريس كوتارد وماريو دوفاليل وجيلوم فيجود .

وشارك في التدريبات 24 لاعباً وهم : عبدالعزيز صنقور ، وليد عباس ، خميس إسماعيل ، حبيب الفردان ، إسماعيل الحمادي ، أحمد خليل ، خالد عيسى ، مهند سالم العنزي ، إسماعيل أحمد ، محمد عبدالرحمن ، أحمد برمان ، عمر عبدالرحمن ، علي خصيف ، فارس جمعة ، محمد فوزي ، علي مبخوت ، خلفان مبارك ، حمدان الكمالي ، إسماعيل مطر ، طارق أحمد ، سالم صالح ، محمود خميس ، حسن إبراهيم ، ماجد ناصر.

وتشهد المجموعة الثانية بشكل عام تنافسا قويا للغاية من أجل حجز بطاقتي التأهل للمونديال حيث يتواجد على قمة المجموعة المنتخبين السعودي والياباني برصيد 13 نقطة، يليهما في المركز الثالث المنتخب الأسترالي برصيد 10 نقاط ثم الإمارات برصيد 9 نقاط، والعراق خامسا برصيد 4 نقاط، وفي القاع منتخب تايلاند برصيد نقطة واحدة فقط.