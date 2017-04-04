أبياه يعود لتدريب منتخب غانا

ورحل أبياه عن تدريب فريق الخرطوم السوداني بعد عامين ونصف العام من العمل وسيتولى تدريب منتخب النجوم السوداء لمدة عامين بداية من أول أيار/مايو المقبل.

وذكر اتحاد الكرة الغاني في بيان له "القرار تم اتخاذه من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الغاني لكرة القدم اليوم الثلاثاء".

ويتولى أبياه تدريب منتخب غانا خلفاً لأفرام غرانت الذي رحل عن تدريب الفريق عقب الخروج من المربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية بالجابون.

وتولى المدافع السابق أبياه تدريب منتخب غانا بين عامي 2012 و2014 علما بأنه تولى منصب المدرب المساعد للفريق بين عامي 2008 و2012.

وصعد أبياه بمنتخب غانا إلى مونديال البرازيل 2014 بعد الفوز على مصر 7-3 في مجموع المواجهتين، لكنه استقال من منصبه بعد احتلال فريقه المركز الأخير بمجموعته في كأس العالم.