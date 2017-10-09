آيسلندا تبلغ كأس العالم لأول مرة في تاريخها

وسجل جيلفي سيغوردسون (40) ويوهان بيرغ غودموندسون (68) الهدفين.

ورفعت آيسلندا التي تأهلت الى النهائيات لأول مرة في تاريخها، رصيدها إلى 22 نقطة مقابل نقطة واحدة لكوسوفو التي تشارك في التصفيات لأول مرة أيضاً كدولة مستقلة بعد قبول عضويتها في الاتحادين الأوروبي والدولي (فيفا) في ايار/مايو 2016.

وتأهل منتخب كرواتيا إلى الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال بفوزه على مضيفه الأوكراني 2-0، وتعادلت تركيا مع مضيفتها فنلندا 2 -2.

واقتنص منتخب كرواتيا وصافة المجموعة بهذا الفوز وسجل اندريج كراماريتش، مهاجم هوفنهايم الألماني، هدفي الفوز لكرواتيا في الدقيقتين 63 و70.

وصار رصيد كرواتيا 21 نقطة وضمنت خوض الملحق كاحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثاني، ووقف رصيد أوكرانيا عند 17 نقطة، في المركز الثالث، فيما صار رصيد تركيا 15 نقطة في المركز الرابع مقابل 9 نقاط لفنلدا، وأخيراً كوسوفو بنقطة واحد.