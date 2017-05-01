مدرب البحرين يختار 28 لاعبا لمواجهة تركمانستان

وتتصدر تركمانستان المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط من فوز على مضيفتها تايوان 3-1، فيما يتقاسم المنتخب البحريني المركز الثاني مع سنغافورة برصيد نقطة واحدة بعد تعادلهما السلبي في المنامة.

وهنا اللائحة: سيد محمد جعفر ووليد الحيام وعبدالله عبدو واسماعيل عبد اللطيف وهشام أحمد منصور وجمال راشد ومحمد البناء (المحرق)، وعلي حبيب حاجي ومحمد عادل وعلي حرم وأشرف وحيد (المنامة)، وعبدالله يوسف (الرفاع الشرقي)، وعبد الوهاب المالود (الحد)، وعلي مدن ومحمود مختار وعلي حسن سعيد (الشباب)، ومهدي عبد الجبار وسيد محسن علي هاشم (الاتحاد)، ومحمد الرميحي وكميل الأسود وسيد ضياء سعيد (الرفاع)، وأحمد جمعة (الأهلي)، وعلي خليل العاثم وأحمد عبدالله ومحمد الطيب (النجمة) وسيد رضا عيسى وعبد الكريم الفردان وعيسى البري (المالكية).