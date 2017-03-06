ماليزيا تمنع منتخبها من اللعب في كوريا الشمالية

وأوضح رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم حميدين محمد في بيان الاثنين "إن قرار الحكومة الماليزية بطرد سفير كوريا الشمالية في ماليزيا كانغ تشول السبت، جعل على ما يبدو زيارة بعثة ماليزيا إلى كوريا الشمالية غير آمنة في هذا الوقت".

واغتيل كيم جونغ نام (45 عاماً)، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، في مطار كوالالمبور في 13 شباط/فبراير عبر غاز أعصاب فتاك يعتبر ضمن أسلحة الدمار الشامل.

وطردت ماليزيا سفير كوريا الشمالية لديها السبت إثر توتر بين البلدين بسبب عملية الاغتيال، وانتشر عناصر من الشرطة الماليزية مجهزين بأسلحة ثقيلة الاثنين في محيط السفارة الكورية الشمالية في كوالالمبور تمهيداً لمغادرته.

وأوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2019 في الإمارات منتخبي كوريا الشمالية وماليزيا في المجموعة الثانية، إلى جانب لبنان وهونغ كونغ.

وكان من المقرر أن تحل ماليزيا ضيفة على كوريا الشمالية في بيونغ تشانغ في الجولة الأولى في 28 أذار/مارس الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في كوالالمبور في 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.