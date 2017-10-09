لبنان يسعى لحسم تأهل تاريخي إلى نهائيات كأس آسيا

ويحتاج منتخب لبنان للفوز لتحقيق حلمه بالتأهل للمرة الأولى في تاريخه لنهائيات كأس آسيا عن طريق التصفيات وقبل آخر جولتين على نهاية التصفيات.

وسبق للبنان المشاركة مرة واحدة في كأس آسيا 2000 عندما استضاف البطولة على أرضه.

ويلعب منتخبا هونغ كونغ وماليزيا ضمن منافسات هذه المجموعة أيضاً.

وقال ميودراج رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان "أتوقع أن تكون المباراة صعبة لكن السعي إلى حسم التأهل مبكراً يتطلب جهداً مضاعفاً وذلك تفادياً لأي مفاجآت".

وأضاف المدرب القادم من الجبل الأسود "علينا أن نقرر مصيرنا بأنفسنا من دون انتظار النتائج الأخرى وحبس الأنفاس حتى نهاية التصفيات لذا المطلوب عدم التهاون خاصة وأن كوريا الشمالية تملك مؤهلات عالية وقد رأينا ذلك عندما لعبنا هناك".

وكان لبنان انتزع التعادل بصعوبة في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2-2 مع كوريا الشمالية في مباراة الذهاب الشهر الماضي.

وبدوره توجه حسن معتوق قائد منتخب لبنان للجمهور اللبناني قائلاً "المباراة مفصلية وأنتم الرقم الأصعب كونوا معنا ونحن بحاجة لدعمكم".

ويعول منتخب لبنان على تألق محمد حيدر وحسن شعيتو وهيثم فاعور وسمير أياس بالإضافة إلى الثنائي المحترف في الخارج ربيع عطايا وسوني سعد.

واستدعى رادولوفيتش لاعب الوسط عدنان حيدر ليحل بدلاً من نادر مطر الذي تعرض لإصابة مع فريقه النجمة.

وسيعود المدافع جوان العمري المحترف في الدوري الإماراتي للمشاركة مع المنتخب اللبناني بعد انتهاء فترة إيقافه لثلاث مباريات.

وسيفتقد منتخب لبنان في هذه المباراة مهاجمه هلال الحلوة والمدافع ماهر صبرا بسبب طردهما في مباراة فريقهما الأخيرة أمام كوريا الشمالية.

في المقابل يبحث يورن أندرسون مدرب كوريا الشمالية عن تحقيق أول انتصار لإنعاش أمله في التأهل عن هذه المجموعة بعد أن اكتفي فريقه بالتعادل مع هونج كونج 1-1 في الجولة الثانية.

وتأجلت مباراة كوريا الشمالية مع ماليزيا ثلاث مرات بسبب رفض ماليزيا سفر لاعبيها الى بيونغ يانغ لخوض اللقاء بسبب خلاف سياسي بين البلدين.

ويتصدر المنتخب اللبناني ترتيب المجموعة الثانية بسبع نقاط من ثلاث مباريات مقابل نقطتين لهونغ كونغ وكوريا الشمالية، التي خاضت مباراتين، ونقطة واحدة لماليزيا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا حيث ينضمون إلى المنتخبات 12 التي تأهلت مباشرة عبر التصفيات المشتركة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019.



