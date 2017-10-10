فلسطين تتأهل لكأس آسيا ولبنان على بعد خطوة

وسجل عبد اللطيف البهداري ثلاثية "هاتريك" (2 و38 و42) وعبد الله جابر (4) وتامر صيام (22) وسامح مراعبه (27) وخالد سالم (47 من ركلة جزاء) ومحمد الناطور (59) وجوناثان ثوريا ( 62 و71) الاهداف.

والفوز هو الرابع توالياً لفلسطين فرفعت رصيدها إلى 12 نقطة.

من جهته وضع منتخب لبنان لكرة القدم قدماً في نهائيات كأس آسيا بفوزه على ضيفه الكوري الشمالي 5-صفر الثلاثاء في بيروت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل هلال الحلوة (20) وحسن معتوق (24) وسمير أياس (49) وعلي حمام (78) وربيع عطايا (90+1) الاهداف.

وفي المجموعة ذاتها، تغلبت هونغ كونغ على ماليزيا 2-صفر اليوم أيضاً.

ورفع لبنان رصيده الى 10 نقاط من اربع مباريات في صدارة المجموعة بفارق خمس نقاط امام هونغ الثانية، في حين تحتل كوريا الشمالية المركز الثالث (نقطتان من ثلاث مباريات) امام ماليزيا الاخيرة (نقطة واحدة من ثلاث مباريات).

ويحتاج لبنان الى نقطة من مباراتيه المتبقيتين مع هونغ كونغ وماليزيا لبلوغ النهائيات للمرة الأولى في تاريخه عبر التصفيات بعدما خاض بطولة عام 2000 كبلد مضيف.

ويشارك 24 منتخبا في التصفيات وزعت على ست مجموعات على أن يتأهل أول وثاني كل منها إلى النهائيات لتنضم الى 12 منتخباً ضمنت تأهلها مسبقاً واستمرت في تصفيات مونديال 2018 في روسيا هي الامارات المضيفة واستراليا والصين والعراق وايران والسعودية وقطر واليابان وكوريا الجنوبية وسوريا وتايلاند وأوزبكستان.

