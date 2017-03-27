تصفيات كأس آسيا 2019: عمان وفلسطين مرشحتان لفوز أول

يبدو منتخبا عمان وفلسطين لكرة القدم مرشحين للفوز عندما يستضيف الاول نظيره البوتاني، ويحل الثاني ضيفا على جزر المالديف الثلاثاء في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 2019 في الامارات.

واقام المنتخب العماني معسكرين داخليين في مسقط استعدادا لبدء التصفيات، وعمد مدربه الهولندي بيم فيربيك الى استدعاء أفضل اللاعبين في الدوري المحلي اضافة الى المحترفين في الخارج وفي مقدمهم حارس وقائد المنتخب علي الحبسي.

ويأمل العمانيون ان يتوج منتخبهم بطلا للمجموعة والظفر ببطاقة التأهل الاولى عن المجموعة نظرا لفارق الخبرة بينه وبين منافسيه الثلاثة الاخرين.

في المقابل، تعتبر فلسطين المرشح الثاني لنيل البطاقة الاخرى، وعمل مدربها عبد الناصر بركات خلال معسكر المنتخب في الدوحة خلال آذار/مارس الحالي على زيادة الانسجام بين اللاعبين على مختلف الصعد وجميع المستويات.

واعتبر بركات قبل السفر الخميس الى جزر المالديف ان الاجواء في العاصمة القطرية مشابهة تماما للوضع في ماليه من حيث درجات الحرارة والرطوبة وغير ذلك.

واعتبر ان الفوز على منتخب قطر العسكري، وصيف بطل كأس العالم للمنتخبات العسكرية، 3-1، اعطى دفعا معنويا كبيرا للاعبين "الذين أفسحنا المجال أمامهم جميعا في المعسكر الحالي للعب وتقديم ما عندهم من أجل كسر حاجز الخوف لديهم والوقوف على مستواهم بالإضافة إلى الوقوف على التشكيلة النهائية التي ستواجه المالديف".

مهمة صعبة لليمن

تنتظر المنتخب اليمني مهمة صعبة في افتتاح منافسات المجموعة السادسة عندما يستضيف طاجيكستان على ملعب سحيم بن حمد التابع لنادي قطر القطري حيث تقام المباراة بسبب الاوضاع الامنية في اليمن.

واجرى المنتخب اليمني معسكرا تدريبا في الدوحة وخاض مباراة ودية مع منتخب قطر العسكري خسرها 1-2، لكن المدرب الاثيوبي ابراهام مبراتو ابدى رضاه عما قدمه اللاعبون في المباراة كونها الاولى منذ حزيران/يونيو 2016.

ولم يحقق المنتخب اليمني نتائج مرضية واخفق في التاهل الى النهائيات في محاولاته الست السابقة (اثنتان منها عندما كان ممثلا لليمن الشمالي عامي 1984 و1988).

وتلعب ايضا الفيليبين مع نيبال ضمن المجموعة ذاتها.

وفي المجموعة الاولى، تلتقي ميانمار مع الهند، وفيرغيزستان مع ماكاو.

ووزعت المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من دورين (ذهاب واياب) خلال الفترة من 28 آذار/مارس 2017 ولغاية 27 آذار/مارس 2018.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2019 في الامارات بمشاركة 24 منتخباً لاول مرة بعد ان كان العدد 16 منتخبا في النسخ السابقة وآخرها النسخة السادسة عشرة التي استضافتها استراليا عام 2015 وتوجت بطلة لها.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (12 منتخبا)، وينضم المتأهلون إلى 12 منتخباً تأهلت من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا 2019 وكأس العالم 2018 في روسيا.

والمنتخبات المتأهلة من التصفيات المزدوجة هي أستراليا والصين والعراق وايران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا وتايلاند وأوزبكستان والإمارات المضيفة.