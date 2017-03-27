تصفيات كأس آسيا 2019: البحرين تستضيف سنغافورة

وكانت منافسات المجموعة انطلقت الأحد وشهدت فوز تركمانستان خارج أرضه على تايوان 3-1.

ويدخل المنتخب البحريني اللقاء بطموح استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز بالنقاط الثلاث وتحقيق بداية قوية وإيجابية في مشواره في هذه التصفيات.

واستعد المدرب التشيكي سكوب لهذه المواجهة بالتعادل ودياً مع طاجيكستان 1-1، فيما يدخل منتخب سنغافورة اللقاء بطموح تحقيق نتيجة ايجابية ومباغتة أصحاب الأرض بقيادة المدرب المحلي واللاعب الدولي السابق ساندروم مورثي.

وكان المنتخب السنغافوري لعب مباراة ودية أمام منتخب أفغانستان في العاصمة القطرية الدوحة وانتهت بخسارته 1-2.

ووزعت المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من دورين (ذهاب واياب) خلال الفترة من 28 آذار/مارس 2017 ولغاية 27 آذار/مارس 2018.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة بعد أن كان العدد 16 منتخباً في النسخ السابقة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (12 منتخباً)، وينضم المتأهلون إلى 12 منتخباً تأهلت من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا 2019 وكأس العالم 2018 في روسيا.

والمنتخبات المتأهلة من التصفيات المزدوجة هي أستراليا والصين والعراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا وتايلاند وأوزبكستان والإمارات المضيفة.