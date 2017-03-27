تصفيات كأس آسيا 2019: الأردن يرفع شعار الفوز

يرفع منتخب الأردن لكرة القدم شعار الفوز على ضيفه ونظيره الكمبودي الثلاثاء على استاد الملك عبد الله الثاني في عمان في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 2019 في الامارات.

وتلعب غدا ايضا افغانستان مع فيتنام في المجوعة نفسها.

ويأمل الأردن بمؤازرة جمهوره تحقيق الفوز دون سواه وبفارق كبير من الاهداف للدلالة على رغبة بالتأهل المبكر أولاً، ومن أجل تحسين مركزه على لائحة التصنيف الشهري للاتحاد الدولي (فيفا) بعدما شهدت ولأول مرة تراجعه الى المركز 115 عالمياً.

ويطالب الأردنيون الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الاماراتي عبدالله المسفر بتعويض الاخفاق في التأهل الى الدور الحاسم المؤهل الى تصفيات مونديال 2018 في روسيا، وقيادة منتخب "النشامى" الى نهائيات آسيا للمرة الرابعة بعد 2004 في الصين و2011 في قطر و2015 في استراليا.

واستعد المنتخب الأردني لهذه المباراة بفوز عرضي على نظيره مكن هونغ كونغ 4-صفر، فيما وصل المنتخب الكمبودي الى عمان بعد خسارتين وديتين امام السعودية 2-7 والهند 2-3.

ويعتبر المنتخب الكمبودي من أضعف منتخبات القارة الآسيوية والعالم وهو لم يعرف طعم الفوز في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا ونهائيات كأس العالم، وخسر مباريات اليماني في المجموعة الخامسة مكتفياً بتسجيل هدف وحيد مقابل 27 هدفا في شباكه.

ويبدو المدرب المسفر حذراً في تصريحاته رافضاً الاتفاق مع من يرى ان طريق النشامى مفروش بالورود، وحذر لاعبيه من الإفراط بالثقة وطالبهم بالتعامل الجدي مع المباريات الست التي تمتد حتى 27 آذار/مارس 2018.

في المقابل شدد البرازيلي ليوناردو فيتورينو المدير الفني لمنتخب كمبوديا على صعوبة المهمة امام الاردن، مشيرا في تصريحات صحافية الى انه طلب من لاعبيه "بذل كل ما في وسعهم من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

ووزعت المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من دورين (ذهاب واياب) خلال الفترة من 28 آذار/مارس 2017 ولغاية 27 آذار/مارس 2018.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2019 في الامارات بمشاركة 24 منتخباً لاول مرة بعد ان كان العدد 16 منتخبا في النسخ السابقة وآخرها النسخة السادسة عشرة التي استضافتها استراليا عام 2015 وتوجت بطلة لها.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (12 منتخبا)، وينضم المتأهلون إلى 12 منتخباً تأهلت من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا 2019 وكأس العالم 2018 في روسيا والمنتخبات المتأهلة من التصفيات المزدوجة هي أستراليا والصين والعراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا وتايلاند وأوزبكستان والإمارات المضيفة.