تصفيات كأس آسيا: طموح لبنان يبدأ أمام هونغ كونغ

وتضم المجموعة ايضا كوريا الشمالية وماليزيا، وتقام مباراتهما في الجولة الاولى في السابع من حزيران/يونيو في بيونغ يانغ.

وتعد المجموعة متوازنة نسبياً، وتعتبر كوريا الشمالية الأفضل في التصنيف الدولي كونها تحتل المرتبة 121 عالمياً، فيما تحل هونغ كونغ بالمركز 142 امام لبنان (155) وماليزيا (161).

وشارك لبنان في النهائيات القارة مرة واحدة في تاريخه كبلد مضيف عام 2000، ويتطلع للتأهل للمرة الأولى من خلال التصفيات.

على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، تبدو الأمور سهلة على الورق إذ لا تملك هونغ كونغ العناصر اللازمة لمقارعة منتخب "رجال الارز" بالرغم من كثرة اللاعبين المجنسين من البرازيل وغانا ونيجيريا وانكلترا.

بدوره، يعول مدرب منتخب لبنان المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش على كوكبة من اللاعبين المحترفين مثل القائد حسن معتوق لاعب الفجيرة الاماراتي والذي يعد أبرز مفاتيح اللعب هجومياً الى جانب لاعب العهد محمد حيدر والوافد الجديد سمير أياس (26 سنة) المحترف مع دوناف روس البلغاري.

ويدرك اللبنانيون انه لا خيار أمام المنتخب سوى التأهل، حيث يبدون ثقة كبيرة باللاعبين علماً بأنه يغيب عن التشكيلة المهاجم اليافع باسل جرادي بسبب انشغاله مع فريقه ستروغودست النروجي وكذلك هلال الحلوة لاعب فولفسبورغ الألماني بداعي الإصابة.

وأمام هذه الخيارات الواسعة يدرس رادولوفيتش ومساعده محمد الدقة اعتماد التشكيلة الأمثل للمواجهة الأولى في التصفيات، لا سيما في الشق الدفاعي حيث خاض لبنان اختبارات ودية عدة استعداداً للتصفيات فتعادل مع الأردن في بيروت 1-1 ثم في عمان سلباً، ومع فلسطين 1-1 في بيروت، ومع قيرغيزستان على ارضها سلباً، ومع غينيا الاستوائية 1-1 في بيروت، وسجل فوزاً وحيداً على ضيفه الأفغانستاني 2-صفر في طرابلس.

ويقود هونغ كونغ المدرب الكوري الجنوبي بان غون كيم، وشهد المنتخب بإشرافه تطورا سريعا من خلال الاعتماد على "المحترفين"، وبحسب موقع الاتحاد الدولي "فيفا" أصبح صلباً ومتماسكاً جداً.

ويعول كيم على المدافع الغاني الأصل فيستوس بايز والبرازيليي الأصل هيليو غونسالفيش وساندرو فيريرا وأفونسو جونيور وروبرتو أورلاندو والكاميروني جان جاك كيلاما والانكليزيين جاكي سيلي وجيمس ماكي، وسيغيب المهاجم النيجيري اليكس تايو بسبب الإصابة.

واقام منتخب هونغ كونغ معسكراً في العاصمة الأردنية عمان حيث خسر ضد منتخب "النشامى" صفر-4 في مباراة دولية ودية.

ويشارك في تصفيات كأس آسيا 2019 الثانية 24 منتخباً وزعت على ست مجموعات، يتأهل منها صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة، وينضم المتأهلون إلى 12 منتخباً تأهلت من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا 2019 في الامارات وكأس العالم 2018 في روسيا.

والمنتخبات المتأهلة من التصفيات المزدوجة هي أستراليا والصين والعراق وايران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا وتايلاند وأوزبكستان والإمارات المضيفة.