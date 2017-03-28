تصفيات آسيا 2019: عمان تكتسح بوتان 14-صفر

ورغم النتيجة الساحقة، فالفوز العماني ما زال بعيداً عن أكبر انتصار على صعيد المباريات الدولية والمسجل باسم استراليا التي اكتسحت ساموا الأميركية 31-صفر في تصفيات أوقيانيا المؤهلة لمونديال 2002، وكان نصيب أرتشي تومسون 13 من الأهداف الـ31 لبلاده وهو أمر لم يحققه أي لاعب في تاريخ المباريات الدولية.

والأكيد أن المنتخب العماني لم يكن يحلم ببداية أفضل لمنافسات هذه المجموعة التي تلعب فيها لاحقاً المالديف مع فلسطين على الملعب الوطني في مالي.

وضمن المجموعة ذاتها حقق المنتخب الفلسطيني انطلاقة جيدة بفوزه خارج ملعبه على جزر المالديف 3-0، وأحرز أهداف الفريق أحمد ماهر هدفين في الدقيقتين 62 و65 على التوالي، وتكفل أحمد أبو ناهية بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 91.

وتقام الجولة الثانية في 13 حزيران/يونيو، حيث تلتقي بوتان مع المالديف في بوتان، وفلسطين مع عمان في فلسطين.

ويتأهل أول وثاني كل من المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، لينضموا بذلك إلى المنتخبات الـ12 التي ضمنت تأهلها عبر التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسي وكأس آسيا 2019، وهي أستراليا، الصين، العراق، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، سوريا، تايلاند، أوزبكستان والإمارات المضيفة.