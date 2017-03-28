تصفيات آسيا 2019: عبور صعب لليمن وتعادل مخيب للبحرين

وتقدم منتخب طاجيكستان بهدف عن طريق بارفيذكون عمربوييف في الدقيقة التاسعة ولكن المنتخب اليمني أدرك التعادل بنيران صديقة بتوقيع دافرونيون ايرجاشيف لاعب طاجيكستان بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41 وتكفل علاء الصاصي بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 62.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة اكتسح المنتخب الفلبيني ضيفه نيبال 4-1

من جهته استهل المنتخب البحريني مسيرته في التصفيات بتعادل سلبي مع ضيفه سنغافورة اليوم الثلاثاء أيضاًَ على استاد البحرين الدولي في

لحساب المجموعة الخامسة.

وانتهت المباراة الأخرى بالمجموعة بفوز منتخب تركمنستان على مضيفه تايوان 3-1 أمس الأول الأحد.