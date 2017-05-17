تصفيات آسيا 2019 - الاتحاد الآسيوي يؤجل مباراة كوريا الشمالية وماليزيا

وقال الاتحاد في بيان إن المباراة ستعاد "جدولتها في أفضل أول يوم متاح من أيام فيفا والذي يصادف في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2017".

وكان الاتحاد الآسيوي أكد في 8 أيار/مايو الحالي أن المباراة المؤجلة، والتي كانت مقررة في 28 أذار/مارس الماضي، ستقام في بيونغ يانغ على رغم التوتر بين البلدين، إثر الأزمة الدبلوماسية التي تلت اغتيال كيم جونغ - نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون في شباط/فبراير بماليزيا، وشملت سحب السفراء ومنع كل بلد مواطنيه من زيارة الآخر.

وتابع الاتحاد القاري أنه "سيراقب عن كثب السلامة والأمن في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى مباراة كيغوانتشا الكوري الشمالي وارتشيم المونغولي في كأس الاتحاد الآسيوي المقررة في 31 أيار/مايو 2017، بالإضافة إلى تصفيات المجموعة السابعة لكأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في بيونغ يانغ بين 19 و23 حزيران/يونيو 2017".

وأشار الاتحاد الآسيوي أنه بعد تلك المباريات، سيتخذ قراراً بشأن مكان استضافة المباراة بين كوريا الشمالية وماليزيا بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وكان الاتحاد الآسيوي ألمح سابقاً إلى إقامة المباراة في بلد محايد، إلا أنه أكد الأسبوع الماضي أنها ستقام في الثامن من حزيران/يونيو في بيونغ يانغ، وذلك بعد تأكيد المسؤولين الماليزيين أن قيود السفر لم تعد قائمة.

ورفع حظر السفر بعد توصل البلدين إلى حل للأزمة تضمن إعادة الجثمان إلى بيونيغ يانغ.

بيد أن رئيس الاتحاد الماليزي، عضو مجلس الاتحاد الدولي (فيفا)، تانكو إسماعيل سلطان شكا من ظروف خوض المباراة.

وتلعب ماليزيا وكوريا الشمالية في المجموعة الثانية التي تضم لبنان وهونغ كونغ، والتي أجريت فيها مباراة واحدة أسفرت عن فوز لبنان على ضيفته هونغ كونغ 2-صفر في بيروت.