تشكيلة الأردن لمواجهتي هونغ كونغ وكمبوديا

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأردني، أكد المسفر أن المرحلة الماضية شهدت رصداً متواصلاً ودقيقاً لمختلف اللاعبين في البطولات المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن "المعايير التي وضعها الجهاز الفني منذ تولي مسؤولية قيادة منتخب النشامى، افضت الى الاستقرار على القائمة المعلنة في مستهل التصفيات الآسيوية".

وضمت القائمة التي ستبدأ مرحلة التدريبات يوم الجمعة المقبل ثلاثي حراسة المرمى عامر شفيع، معتز ياسين ويزيد ابو ليلي، بالإضافة لكل من: محمد الدميري، ابراهيم دلدوم، فراس شلباية، ياسر الرواشدة، ابراهيم الزواهرة، طارق خطاب، محمد الباشا (خط الدفاع)، بهاء عبد الرحمن، رجائي عايد، عامر ابو هضيب، احمد سمير، خليل بني عطية، ثائر البواب، منذر أبو عمارة، ياسين البخيت (خط الوسط)، عدي الصيفي، موسى التعمري، محمود مرضي، محمود زعترة وحمزة الدردور (خط الهجوم).