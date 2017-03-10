أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمعة تأجيل مباراة كوريا الشمالية وماليزيا في تصفيات كأس اسيا 2019 في كرة القدم بسبب الخلاف الدبلوماسي بين البلدين عقب اغتيال الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي بالسم في كوالالمبور.

وجاء في بيان للاتحاد "قررت لجنة المسابقات في الاتحاد تأجيل المباراة بعد تصاعد التوتر الدبلوماسي بين كوريا الشمالية وماليزيا"، مشيرا إلى ان "موعدا جديدا للمباراة سيعلن في الوقت المناسب".

واغتيل كيم جونغ -نام (45 عاما)، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في مطار كوالالمبور في 13 شباط/فبراير عبر غاز أعصاب فتاك يعتبر ضمن أسلحة الدمار الشامل.

وطردت ماليزيا سفير كوريا الشمالية لديها السبت إثر توتر بين البلدين بسبب عملية الاغتيال.

ومنعت ماليزيا عقب ذلك منتخبها من خوض مباراته في التصفيات في بيونغ تشانغ بسبب تهديدات أمنية على خلفية عملية الاغتيال. وأوضح الاتحاد الماليزي أنه طلب من الاتحاد الاسيوي نقل مكان المباراة "من بيونغ تشانغ الى مكان آخر محايد لدوافع أمنية".

وأوقعت قرعة التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا 2019 في الامارات منتخبي كوريا الشمالية وماليزيا في المجموعة الثانية، إلى جانب لبنان وهونغ كونغ.

وكان من المقرر ان تحل ماليزيا ضيفة على كوريا الشمالية في بيونغ تشانغ في الجولة الاولى في 28 آذار/مارس الجاري، على أن تقام مباراة الاياب في كوالالمبور في 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وسبق للاتحاد الاسيوي أن قرر اقامة المباريات بين الفرق السعودية والايرانية على ملاعب محايدة بسبب الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، والذي بلغ حد قطع العلاقات مطلع العام الماضي.