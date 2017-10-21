ماركيز ينطلق من المركز الأول في سباق جائزة أستراليا

ضمن الإسباني مارك ماركيز سائق فريق هوندا، بطل العالم الانطلاق من المركز الأول في سباق جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية غداً الأحد بعد أن تفوق في التجارب التأهيلية الرسمية اليوم السبت مانحاً فريقه الانطلاق من المقدمة في استراليا للعام الرابع على التوالي بينما احتل أقرب منافسيه على اللقب الإيطالي أندريه دوفيتسيوزو المركز 11.

وفي الترتيب العام يتقدم ماركيز (24 عاماً) الذي يسعى للفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة بفارق 11 نقطة على ملاحقه المباشر دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي قبل أخر ثلاثة سباقات من الموسم.

وسجل ماركيز أسرع زمن وهو دقيقة واحدة و28.386 ثانية على حلبة فيليب أيلاند في ملبورن في اللفة قبل الأخيرة له ليتفوق على متسابق ياماها الإسباني مافريك بينياليس الذي احتل المركز الثاني.

وبهذا سينطلق ماركيز من الصدارة للمرة 44 خلال مسيرته مع السباقات.

وقال ماركيز: "أنا سعيد بالأداء الذي قدمته وسعيد نسبياً بالإيقاع الذي أديت به وما علينا سوى الانتظار لنرى كيف ستكون أحوال الطقس في السباق غداً".

وتشير التوقعات الجوية إلى هطول أمطار غداً.

وسجل بينياليس الذي يتخلف في الترتيب العام بفارق 41 نقطة عن ماركيز دقيقة واحدة و28.719 ثانية وسينطلق من الصف الأمامي إلى جانب زميله في فريق ياماما الفرنسي الصاعد جوهان زاركو الذي سجل ثالث أسرع زمن.

وتعرض دوفيتسيوزو الذي تفوق على ماركيز وفاز بسباق اليابان في الأسبوع الماضي لحادث خلال جولة تجارب حرة اليوم لكنه لم يصب بسوء وشارك في التجارب التأهيلية الرسمية بعد ذلك.

وسجل متسابق هوندا الاسترالي جاك ميلر العائد للسباقات بعد ثلاثة أسابيع بسبب كسر في الساق خامس أسرع زمن وسينطلق من الصف الثاني أمام جماهير بلاده.

وسينطلق الإيطالي أندريا إيانوني متسابق سوزوكي من الصف الثاني بعد أن احتل المركز الرابع في تجارب اليوم في حين احتل الاسباني بول إسابارجارو متسابق كيه.تي.ام المركز السادس تلاه مباشرة متسابق ياماها الإيطالي المخضرم فالنتينو روسي.

