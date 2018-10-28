لوب يحرز لقب رالي كاتالونيا وأوجييه ينتزع صدارة الترتيب

وتقدم أوجييه (فورد فييستا) بطل العالم في الأعوام الخمسة الأخيرة، على البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) الذي حل رابعاً في السباق الإسباني، ليصبح في صدارة الترتيب العام برصيد 204 نقاط مقابل 201 نقطة.

وسينتظر الحسم المرحلة الأخيرة من البطولة التي تقام في أستراليا بين 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل و18 منه، حيث ستكون المنافسة على أشدها بين أوجييه ونوفيل، إضافة الى فرصة حسابية ضئيلة للأستوني أوت تاناك (تويوتا) لتحقيق مفاجأة، علما أنه حل سادساً في كاتالونيا.

وقال أوجييه "كنت أفضل الفوز بالسباق، لكني سعيد بالنقاط"، مضيفا "الآن عليه (أوجييه) أن يتفوق علي في أستراليا".

وكان نوفيل قادراً على انتزاع المركز الأول في هذه المرحلة من البطولة، إلا أنه اصطدم بصخرة في المرحلة الخاصة الأخيرة ما أدى إلى كسر في المحور الخلفي وثقب في الإطار.

وكان لوب (44 عاما) الفائز الأكبر في السباق، حيث حقق الفوز الـ79 في مسيرته، والأول منذ رالي الأرجنتين في 2013، علما أنه اعتزل المشاركة بشكل دائم في عام 2012، وظل يشارك في عدد محدود من الراليات، مع خوض تجارب في منافسات أخرى من سباقات السرعة.

وشارك لوب في ثلاث مراحل من بطولة العالم للراليات هذا الموسم، وأنهى الرالي الكاتالوني في 3.12:08,8 ساعات، بفارق 2,9 ثانيتين عن أوجييه، فيما حل ثالثاً البريطاني إلفين إيفانز (فورد) بفارق 16,5 ث، ورابعاً نوفيل بفارق 17 ث.

ورفع لوب عدد انتصاراته في رالي كاتالونيا إلى تسعة.

وقال "إنه أمر لا يصدق، لا أستطيع تصديق ذلك لقد واجهت صعوبات في كل صباح للوصول إلى إيقاع، ما عداً هذا الصباح".

وتفوق لوب في المراحل الخاصة 12 و15 و16، بينما فاز أوجييه في المرحلتين الأولى والـ 17، وتاناك في المراحل 2 و9 و14 و18، والفنلندي ياري-ماتي لاتفالا في المراحل 3 و6 و7 و10 والنروجي أندرياس ميكلسن في المرحلة الرابعة، والإسباني داني سوردو في المرحلة الخامسة. وألغيت المرحلة الثامنة حفاظا على سلامة السائقين والمتفرجين الذين كانوا يتواجدون في أماكن خطرة عند المنعطفات.

في ما يأتي ترتيب السائقين العشرة الأوائل في رالي كاتالونيا والترتيب العام:

- ترتيب العشرة الأوائل:

1- الفرنسي سيباستيان لوب (سيتروين) 3:12:08,8 ساعات

2- الفرنسي سيباستيان أوجييه (فورد فييستا) بفارق 2.9 ث

3- البريطاني إلفين إيفانز (فورد فييستا) بفارق 16.5 ث

4- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي آي 20) بفارق 17 ث

5- الإسباني داني سوردو (هيونداي آي 20) بفارق 18.6 ث

6- الأستوني أوت تاناك (تويوتا ياريس) بفارق 1:03.9 دقيقة

7- الفنلندي إيسابيكا لابي (تويوتا ياريس) بفارق 1:16.6 د

8- الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا (تويوتا ياريس) بفارق 1:26.4 د

9- الإيرلندي كريغ برين (سيتروين سي 3) بفارق 2:07 د

10- النروجي أندرياس ميكلسن (هيونداي آي 20) بفارق 2:48.2 د

ترتيب بطولة العالم:

1- سيباستيان أوجييه 204 نقاط

2- تييري نوفيل 201

3- أوت تاناك 181

4- الفنلندي إيسابيكا لابي 110

5- الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا 102

- ترتيب الصانعين:

1- تويوتا 331 نقطة

2- هيونداي 319

3- أم سبورت فورد 306

4- سيتروين 216

