رالي دكار 2017: لوب بطل المرحلة الحادية عشرة

احرز سائق بيجو الفرنسي سياستيان لوب اليوم الجمعة المركز الاول في المرحلة الحادية عشرة قبل الاخيرة من رالي دكار 2017 والتي ربطت بين سان خوان وريو كوارتو (الارجنتين)، وحافظ مواطنه وزميله في الفريق ستيفان بيترهانسل على صدارة الترتيب العام.

وقطع لوب مسافة المرحلة الخاصة التي بلغت 292 كلم بزمن3.21.15 ساعات متقدما بفارق 18 ثانية فقط عن بيترهانسل، فيما جاء سائق ميني الارجنتيني اورلاندو تيرانوفا ثالثا بفارق 6.37 دقائق عن متصدري النسخة 39 من رالي دكار.

وهي المرحلة الرابعة التي يكسبها لوب، الفائز بتسعة القاب في بطولة العالم للراليات ويخوض مغامرته الثاني في رالي دكار أبرز سباقات الطرق الوعرة، في نسخة هذا العام بعد المراحل الثانية والخامسة والثامنة.

وحافظ بيترهانسل، الفائز بثلاث مراحل حتى الان هذا العام، على الصدارة عشية الوصول الى بوينس ايرس في المرحلة الاخيرة بفارق 5.32دقيقة وهي كافية على ما يبدو للظفر باللقب لان المرحلة الاخيرة تكون عموما شكلية.

وفي حال احتفظ +السيد دكار+، وهو لقب بيترهانسل، بلقب الرالي غدا السبت فسيرفع رصيده من الالقاب الى 13 لقبا (يملك حاليا 6 في فئة الدراجات النارية ومثلها في فئة السيارات.

وتربط المرحلة الأخيرة غدا السبت بين ريو كوارتو وبوينس ايرس على مسافة 786 كلم بينها 64 كلة خاصة.

وفي فئة الدراجات، كان المركز الاول من نصيب سائق هوندا البرتغالي باولو غونسالفيش قاطعا مسافة 288 كلم بزمن 3.18.47 ساعات متقدما على زميله في الفريق، الاسباني خوان باريدا بورت بفارق 1.9 دقيقة وسائق ياماها الفرنسي ادريان فان بيفيرين بفارق 2.38 دقيقة.وهي المرحلة الاولى التي يتوج بها غونسالفيش هذا العام.

وحافظ سائق كاي تي ام البريطاني سام سندرلاند على صدارة الترتيب العام بزمن 31.34.11 ساعة بفارق مريح (33.09دقيقة) عن مطارده المباشر زميله في الفريق، النمسوي ماتياس فالكنر و(37.10 دقيقة) عن فان بيفيرين.