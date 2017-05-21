رالي البرتغال: أوجييه يحرز المركز الاول ويعادل الرقم القياسي

وهو الفوز الخامس لبطل العالم في المواسم الاربعة الاخيرة في رالي البرتغال، بعد 2010 و2011 و2013 و2014، فعادل رقم الفنلندي ماركو آلن في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

وتقدم أوجييه (33 عاما) على سائقي هيونداي البلجيكي تييري نوفيل، وصيف بطل العام الماضي، بفارق 15.6 ثانية، وعلى الاسباني داني سوردو بفارق دقيقة و1.7 ثانية.

وقال أوجييه الذي عزز صدارته لترتيب بطولة العالم "بالتأكيد، انه شعور عظيم"، مضيفا "انه أمر رائع ان اعود من جديد الى أعلى درجات منصة التتويج".

واضاف الفرنسي الذي حقق فوزه الثاني هذا الموسم بعد إحرازه المرحلة الأولى في مونتي كارلو"أنا أشكر كامل الفريق. السيارة الجديدة ممتازة ورائعة. بسيارة جديدة فزنا في مونتي كارلو، وبسيارة جديدة (فزنا) هنا ايضا".

وفاز اوجييه في خمس من المراحل الخاصة الـ19 التي اقيمت على مدى ثلاثة أيام، ونوفيل في أربع، والاستوني اوت تاناك في ثلاث، والنروجي مادز اوستبرغ في اثنتين، بينما أحرز كل من البريطاني كريس ميك والايرلندي كريغ برين وسوردو مرحلة واحدة.

والفوز هو الاربعون في مسيرة اوجييه، فرفع رصيده في صدارة بطولة العالم الى 128 نقطة، وتقدم بفارق 22 نقطة على نوفيل الذي احرز المركز الاول مرتين متتاليتين هذه السنة في المرحلتين السابقتين بفرنسا والأرجنتين.

واكتفى الفنلندي ياري ماتي لاتفالا بالمركز التاسع في البرتغال، وبقي ثالثا في الترتيب العام برصيد 88 نقطة.

وعلى صعيد الصانعين، تتصدر فورد الترتيب برصيد 199 نقطة امام هيونداي (173).