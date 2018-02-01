فبعد نجاح نسخة العام الحالي، أعلن الطرفان تمديد عقد الشراكة بينهما لتستمر beIN في بث أولى البطولات الأربع الكبرى حتى عام 2024.



فبالإضافة إلى التغطية المكثفة لمختلف فئات البطولة كالشباب والأساطير تضم الصفقة أيضا الدورات التحضيرية ومرحلة التصفيات و كأس ليفر التي ستبثها قنواتنا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وستغطي مجموعة beIN البطولة عبر برامج منوعة واستوديوهات يومية باللغتين العربية والإنكليزية ومن خلال تطبيق beIN CONNECT وخدمات المجموعة على الإنترنت.