بطولة أستراليا المفتوحة: سيرينا تبلغ ثاني الأدوار

ولم تجد سيرينا (35 عاما) صعوبة في تخطي السويسرية بيليندا بنسيتش 6-4 و6-3.

وظهرت سيرينا التي انتهى مشوارها في دورة أوكلاند بداية كانون الثاني/يناير عند الدور الثاني بعد خسارتها أمام مواطنتها ماديسون برينغل، متعافية تماما من الإصابة في ظهرها التي أرغمتها على الابتعاد عن الملاعب منذ خسارتها المفاجئة في نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا في أيلول/سبتمبر.

إلا أن سيرينا اعتبرت أن المباراة "كانت إحدى أصعب المباريات التي خضتها في الدور الأول"، علما أنه فوزها الثاني من ثلاث مواجهات مع منافستها السويسرية البالغة من العمر 19 عاما.

أضافت: "في الوقت الحالي، ليس هناك أي شيء لأخسره. كل مباراة، كل دورة أخوضها ستكون من أجل المتعة".

وتلتقي سيرينا، الساعية للانفراد بالرقم القياسي في الألقاب الكبرى الذي تتشاركه مع الألمانية شتيفي غراف (22 لقبا) والفوز بلقب أستراليا للمرة السابعة في مسيرتها، في الدور المقبل التشيكية لوسي سافاروفا التي تغلبت بدورها على البلجيكية يانينا فيكماير بصعوبة 3-6 و7-6 (9-7) و6-1.

وأتيحت لفيكماير تسع فرص للفوز، إلا أن سافاروفا تصدت لها.

من جهتها، لم تجد التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة خامسة والفائزة الأسبوع الماضي بلقب دورة بريزبن، صعوبة في حجز بطاقتها إلى الدور الثاني بفوزها على الإسبانية سارا سوريبيس 6-2 و6-صفر، كما التشيكية دومينيكا تشيبولكوفا السادسة التي تغلبت على مواطنتها دينيزا أليرتوفا 7-5 و6-1.

وتلتقي بليسكوفا التي خسرت نهائي فلاشينغ ميدوز أمام الألمانية أنجيليك كيربر، في الدور المقبل الروسية آنا بلينكوفا التي تخلصت من الرومانية مونيكا نيكوليسكو بثلاث مجموعات 6-2 و4-6 و6-4، فيما تلعب تشيبولكوفا مع التايوانية سو-واي هسييه الفائزة على الإيطالية كارين كناب 6-3 و2-صفر ثم بالانسحاب.