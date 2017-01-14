هوبارت: مرتنز تصدم نيكوليسكو وترفع باللقب

وهزمت البلجيكية الشابة (21 عاماً) والمتأهلة من التصفيات، منافستها المصنفة 40 عالمياً، لتضيفها إلى "ضحاياها" خلال الدورة التي امتدت أسبوعاً، وشملت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش (المصنفة 45) في الدور الأول، والهولندية كيكي برتنز المصنفة 22 في ربع النهائي.

وكان نهائي هوبارت، أول نهائي تخوضه مرتنز في مسيرتها. وسيتيح لها الفوز، دخول نادي المئة الأوليات في تصنيف اللاعبات المحترفات الذي يصدر الإثنين.

وقالت مرتنز: "لعبت بشكل جيد فعلاً اليوم".

وأضافت: "لم أرتكب العديد من الأخطاء، كنت قوية ذهنياً لمواصلة تبادل الكرة، والإفادة من الفرص عندما تتاح".

ولم تبدأ مرتنز النهائي بشكل جيد، إذ خسرت تسع نقاط من أصل عشرة مع انطلاق المباراة، إلا أنها استعادت سريعاً إيقاعها، وتمكنت من حسم المباراة في 74 دقيقة فقط.

وباتت مرتنز ثالث متأهلة من التصفيات تحرز لقب دورة هوبارت، بعد الألمانية مونا بارثل (2012) والإسبانية غاربيني موغوروزا (2014) التي أحرزت لقب بطولة فرنسا المفتوحة في العام 2016.

وتعد دورة هوربات من الدورات التحضيرية التي تسبق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ("غراند سلام") التي تنطلق الإثنين، وتستمر حتى 29 كانون الثاني/يناير.