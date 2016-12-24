كيز لن تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة

وخضعت كيز (21 عاماً) للعملية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ومن ثم فإنها لن تكون جاهزة للمشاركة في البطولة الكبرى الأولى التي تنطلق في ملبورن بارك في 16 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت كيز عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الجمعة: "بعد ثلاثة أيام من انتهاء البطولة الختامية لموسم تنس السيدات خضعت لعملية جراحية بسيطة في المعصم الأيسر".

وأضافت اللاعبة الأميركية: "العملية لم تستغرق وقتا طويلا ولم يكن لها علاقة بالأربطة ومضت على ما يرام.. لا أريد أن أتعجّل في العودة للملاعب وأريد الانتظار حتى أستعيد كامل لياقتي وأكون جاهزة تماما للعب".

وكشفت كيز التي تستخدم اليد اليمنى في اللعب أيضا عن أنها عينت المصنفة الأولى عالميا سابقا الأميركية ليندسي دافنبورت مدربة لها.

وقالت كيز عن ذلك: "أنا سعيدة للغاية بالعمل مع ليندسي من جديد.. بعد أن ساعدتني على تحقيق نتائج كبيرة في الماضي. ونحن نتوافق مع بعضنا البعض تماما".