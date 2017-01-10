كيربر تسقط في أول اختبار لها في سيدني

وتقدمت كاساتكينا خطوة جيدة في التصنيف العالمي من خلال أول موسم كامل لها على مستوى البطولات التابعة لرابطة لاعبات التنس المحترفات، في العام الماضي، وقد بدأت الموسم الجديد على أمل البناء على سجل نتائجها أمام أبرز نجمات اللعبة.

أما كيربر، فقد جاءت هزيمتها في مباراة اليوم بمثابة صدمة قوية تضاعف الضغوط عليها قبل بدء مشوار الدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الجديد، والتي تنطلق منافساتها الأسبوع المقبل.

وتعد الهزيمة هي الثانية مقابل انتصار واحد في الموسم الجديد لكيربر التي توجت خلال الموسم الماضي بلقبين في بطولات غراند سلام ، وهي كانت خرجت مبكراً أيضا من بطولة برزبين الأسبوع الماضي.

واحتاجت الروسية الشابة كاساتكينا، المصنفة 26 على العالم إلى 90 دقيقة للتغلب على كيربر وسط طقس حار.

وكانت مباراة اليوم هي الأولى لكيربر في البطولة إذ جنبتها القرعة خوض منافسات الدور الأول.

وتأهلت الكندية أوجيني بوشار، التي وصلت من قبل إلى نهائي بطولة ويمبلدون، إلى دور الثمانية للمرة الأولى خلال عشرة أشهر، بعدما تغلبت اليوم على السلوفاكية دومينيكا سيبالكوفا المصنفة الثالثة للبطولة 6-4 و6-3.