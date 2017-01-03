كونتا تسقط كينغ وتتأهل لدور الثمانية

وكانت كونتا قد قدمت عرضا قويا في أولى مبارياتها بالموسم حيث لم تخسر سوى شوطين في مباراتها بالدور الأول أمس الاثنين، لكن الحال كان مختلفا في مباراتها اليوم بالدور الثاني.

فقد خسرت كونتا المجموعة الأولى وتأخرت في المجموعة الثانية حتى كانت على بعد ثلاثة أشواط من الهزيمة لكنها استعادت توازنها وحولت دفة المباراة لصالحها لتنزع بطاقة التأهل على حساب كينغ.

وأبهجت كيانغ وانغ الجماهير الصينية بفوزها على الرومانية مونيكا نيكوليسكو 7-6 و6-4 في افتتاح مباريات الدور الثاني اليوم.