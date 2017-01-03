عودة موفقة لسيرينا إلى الملاعب من بوابة أوكلاند

حققت النجمة الأميركية سيرينا وليامس الانتصار الأول لها منذ أيلول/سبتمبر الماضي حيث استهلت مشوارها في بطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس بالفوز على الفرنسية باولين بارمنتييه 6-3 و6-4 اليوم الثلاثاء في الدور الأول للبطولة.

وقالت سيرينا عقب المباراة "إنها المباراة الأولى لي منذ عدة أشهر وكنت في مواجهة لاعبة جيدة حقا".

وعلقت بشأن الرياح التي صعبت الأمور شيئا ما خلال المباراة، قائلة في تصريحات نشرها موقع رابطة لاعبات التنس المحترفات: "هذه الرياح استهدفتني بالفعل! تدربت طوال الأسبوع الماضي بدون رياح، ولكنها كانت شديدة اليوم".

وغابت سيرينا عن الملاعب في أغلب فترات النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وقدمت سيرينا، المصنفة الأولى للبطولة، بداية متذبذبة في مباراة اليوم لكنها استعادت توازنها سريعا لتحول تأخرها 1-3 في المجموعة الأولى إلى الفوز 6-3 قبل أن تحسم المباراة وبطاقة التأهل للدور الثاني بالفوز في المجموعة الثانية، وقد استغرقت المباراة ساعة واحدة و15 دقيقة.

كذلك صعدت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة الثالثة للبطولة إلى الدور الثاني بالفوز على الأميركية نيكول غيبس 6-1 و6-صفر بينما أطاحت الأميركية لورين ديفيس بالهولندية كيكي بيرتنز المصنفة الخامسة للبطولة بالفوز عليها 7-6 و6-4.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالدور الأول، تغلبت التشيكية باربورا ستريكوفا على مواطنتها ستيفكوفا باربورا 6-4 و6-3 والكرواتية ميريانا لوشيتش على الألمانية مونا بارثيل 6-3 و3-6 و6-3 واليابانية أوساكا نعومي على الألمانية أنيكا بيك 6-2 و6-4 واللاتفية يلينا أوستبنكو على النيوزيلندية ماريانا إراكوفيتش 6-1 و6-2.

كذلك فازت الأميركية ماديسون برينغل على مواطنتها جامي لويب 6-4 و7-6 والبلجيكية يانينا فيكماير على السويدية يوهانا لارسون 6-1 و6-2.