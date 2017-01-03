عبور يسير لرادفانسكا

واحتاجت رادفانسكا إلى ساعة واحدة و19 دقيقة للتغلب على منافستها الرومانية وانتزاع بطاقة التأهل، بعد أن كانت النجمة البولندية مهددة بالخروج المبكر أمام الصينية ينغ ينغ دوان في مباراة الدور الأول أمس الاثنين والتي انتهت بفوز صعب لرادفانسكا 6-2 و6-7 و7-5.

وقالت رادفانسكا: "بعد مباراة مثل التي خضتها أمس، دائما ما تتراجع الضغوط في المباراة التالية حيث أنك تدرك أنك كنت قريبا للغاية من الخروج. أعتقد أنني لعبت بشكل أفضل بكثير اليوم، بالمزيد من الثقة وكل شيء كان أكثر سهولة على الملعب، وهذا سبب الفوز بهذه النتيجة."

وفي وقت سابق اليوم، حولت البريطانية جوهانا كونتا تأخرها بمجموعة أمام الأميركية فانيا كينغ إلى فوز 1-6 و6-3 و6-2.

وكانت كونتا قد قدمت عرضا قويا في أولى مبارياتها بالموسم حيث لم تخسر سوى شوطين في مباراتها بالدور الأول أمس الاثنين ، لكن الحال كان مختلفا في مباراتها اليوم بالدور الثاني.

فقد خسرت كونتا المجموعة الأولى وتأخرت في المجموعة الثانية حتى كانت على بعد ثلاثة أشواط من الهزيمة لكنها استعادت توازنها وحولت دفة المباراة لصالحها لتنزع بطاقة التأهل على حساب كينج.

وأبهجت كيانغ وانغ الجماهير الصينية بفوزها على الرومانية مونيكا نيكوليسكو 7-6 و6-4 في افتتاح مباريات الدور الثاني اليوم كما شهد أيضا فوز الأميركية أليسون ريسك المصنفة الثامنة للبطولة على البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا 6-1 و6-1.