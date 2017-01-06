سينياكوفا تواجه ريسك في نهائي بطولة شينزين

وصعدت سينياكوفا بذلك إلى الدور النهائي للمرة الثالثة في سجل مشاركاتها بالبطولات التابعة لرابطة لاعبات التنس المحترفات، حيث صعدت أيضا إلى النهائي في بطولتي باشتاد وطوكيو في الموسم الماضي.

وكانت سينياكوفا قد استهلت مفاجآتها في وقت سابق عندما أطاحت بالنجمة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية للبطولة بفوز مثير حسم بثلاث مجموعات.

وواصلت سينياكوفا عروضها القوية لتحول تأخرها بمجموعة إلى فوز ثمين على كونتا المصنفة الثالثة للبطولة، في مباراة استمرت ساعة واحدة و45 دقيقة.

وتلتقي سينياكوفا في النهائي غدا السبت مع الأميركية أليسون ريسك المصنفة الثامنة للبطولة والتي تأهلت للنهائي بالفوز على الإيطالية كاميلا جيورجي 6-3 و6-3 في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.