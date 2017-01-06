ديفيس تلاقي كونجو في نهائي بطولة أوكلاند

صعدت الأميركية لورين ديفيس اليوم الجمعة إلى الدور النهائي ببطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس بعدما انسحبت اللاتفية يلينا أوستبنكو من مباراة الدور قبل النهائي أمامها، خلال المجموعة الثالثة بسبب معاناتها من عدوى فيروسية.

وحققت أوستبنكو، المصنفة السابعة للبطولة، الفوز في المجموعة الأولى قبل أن تبدأ المعاناة من وعكتها الصحية والتي تزايدت خلال المجموعة الثانية لتخسرها ثم تعلن الانسحاب في المجموعة الثالثة.

وقالت أوستبنكو، التي انسحبت عندما كانت ديفيس متقدمة 4-6 و6-4 و4-1: "اليوم استيقظت في الصباح وأنا أشعر بأعراض حمى مع سعال. شعرت اليوم بحال أسوأ بكثير من أمس".

وأضافت: "حاولت مواصلة اللعب ولكن الأمر كان صعبا للغاية لأن حالتي لم تكن جيدة على الإطلاق. كانت (ديفيس) تلعب بشكل جيد ولكن كانت لدي الفرصة للفوز. لسوء الحظ لم أستطع الاستمرار".

وتلتقي ديفيس في النهائي مع الكرواتية آنا كونجو التي تأهلت بالفوز على الألمانية جوليا جورجيس 6-3 و4-6 و6-3 في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.