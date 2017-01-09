دورة سيدني: تشيبولكوفا وفوزنياكي تتقدمان إلى الدور الثاني

لحقت السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا المصنفة ثالثة في البطولة بالروسية سفتلانا كوزنتسوفا الخامسة في البطولة وحاملة اللقب، إلى الدور الثاني من دورة سيدني الأسترالية المختلطة في كرة المضرب، بفوزها الاثنين على الألمانية لاورا سييغيموند بسهولة 6-2 و6-صفر.

وكانت كوزنتسوفا استهلت الأحد حملة الدفاع عن لقبها بفوزها على الرومانية ايرينا-كاميلا بيغو بسهولة أيضاً 6-1 و6-4، لتواجه مواطنتها أناستازيا بافليوتشنكوفا التي أقصت الاثنين الأسترالية سامانثا ستوسور بالفوز عليها 6-3 و6-1.

وتأمل تشيبولكوفا في أن تقدم أداء أفضل مما قدمته في اختبارها الاول في 2017، اذ ودعت الاسبوع الماضي دورة بريزبين الأسترالية من الدور ربع النهائي على يد الفرنسية اليزيه كورنيه.

وسيكون الاختبار التالي للاعبة السلوفاكية المصنفة سادسة عالمياً ضد الكندية أوجيني بوشار التي تخطت الأحد الصينية شواي جانغ 7-6 (7-1) و6-2.

وانتهى مشوار البورتوريكية مونيكا بويغ، وصيفة بطلة 2016 وصاحبة ذهبية أولمبياد ريو 2016، عند الدور الأول بعد خسارتها امام الدنماركية كارولين فوزنياكي السابعة على البطولة 3-6 و6-2 و4-6.

وتلتقي فوزنياكي التي خرجت الأسبوع الماضي من الدور ربع النهائي لدورة أوكلاند النيوزيلندية على يد الألمانية يوليا جورج، في الدور الثاني الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا التي استفادت الأحد من انسحاب السويسرية بيليندا بنسيتش (فازت الأولى 6-4 في المجموعة الأولى ثم تقدمت الثانية 3-2 في الثانية قبل الانسحاب).

وبلغت الدور الثاني أيضا البريطانية جوهانا كونتا السادسة بفوزها على الأسترالية أرينا روديونوفا 6-3 و6-4، والإيطالية روبرتا فينتشي التاسعة بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 6-4 و6-صفر، والأميركية كوكو فاندرفيغيه بفوزها على الروسية يلينا فيسنينا الثامنة 6-2 و4-صفر ثم بالانسحاب.

وودعت الأوكرانية كاتيرينا بوندارنكو من الدور الأول بخسارتها أمام الاميركية كريستينا ماكهايل 6-4 و5-7 و2-6، فيما تغلبت التشيكية باربورا زاهلافوفا ستريكوفا على الروسية إيكاتيرينا ماكاروفا 6-3 و7-5، والصينية دوان ينغ ينغ على الأميركية إيرينا فالكوني 7-5 و3-6 و6-صفر، والأسترالية داريا غافريلوفا على الكرواتية دونا فيكيتش 6-3 و7-6 (7-1).

واعفيت المصنفتان الأوليان في البطولة، وهما تواليا الألمانية أنجيليك كيربر والبولندية انييسكا رادفانسكا بطلة 2013، من الدور الأول، وتبدآن مشوارهما من الدور الثاني، فتلتقي الأولى الروسية داريا كاساتكينا الفائزة الأحد على المجرية تيميا بابوش 3-6 و6-4 و6-2، والثانية مع ماكهايل.

منافسات الرجال

وعند الرجال، بلغ الألماني فيليب كولشرايبر المصنف خامساً في البطولة الدور الثاني بفوزه على الإيطالي فابيو فونييني 6-4 و6-4.

ويلتقي كولشرايبر في الدور المقبل أحد الاستراليين المشاركين ببطاقة دعوة ثاناسي كوكيناكيس وجوردن تومسون.

وفي الدور الأول، فاز البريطاني دانيال إيفانز على البرازيلي تياغو مونتيرو 6-3 و4-6 و6-3، والإيطالي باولو لورنتسي على الألماني فلوريان ماير 7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (7-5)، والاسترالي ماثيو براون على البريطاني كايل ادموند 7-6 (7-3) و7-6 (7-5)، والبرتغالي غاستاو ايلياس على الاسترالي كريستوفر اوكونيل 6-7 (3-7) و6-4 و6-1.

وكان الكرواتي فيكتور ترويسكي توج باللقب في العامين الماضيين، ويبدأ مشواره كمنصف ثالث من الدور الثاني بلقاء لورنزي.

واعفي من الدور الأول أيضا النمساوي دومينيك ثييم المصنف أول، والأوروغوياني بابلو كويفاس الثاني، والإسباني بابلو كارينو بوستا الثالث.

ويلعب ثييم في الدور الثاني مع ايلياس، وكويفاس مع الفرنسي نيكولا ماهو الفائز الاحد على البرازيلي توماس بيلوتشي 6-2 و7-6 (7-2)، وكارينو بوستا مع مواطنه نيكولاس الماغرو او الالماني ميشا زفيريف.