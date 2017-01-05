دورة أوكلاند: جورج تطيح بفوزنياكي وتبلغ نصف النهائي

والفوز هو الخامس لجورج على فوزنياكي في 9 مواجهات، وتأمل اللاعبة الألمانية البالغة 28 عاما، في مواصلة تقدمها لإحراز لقبها الأول منذ دورة شتوتغارت عام 2011 والثالث في مسيرتها.

إلا أنها ستواجه أولا اختبارا في الدور نصف النهائي ضد الكرواتية آنا كونيوه الثامنة، والتي تخطت اليابانية ناومي أوساكا 3-صفر ثم بالانسحاب.

وكانت جورج خسرت نهائي العام الماضي أمام الأميركية سلون ستيفنز.

وستكون المواجهة الثانية في دور الأربعة بين اللاتفية يلينا أوستابنكو السابعة والأميركية لورن ديفيس.

وتغلبت أوستابنكو على الأميركية ماديسون برينغل 7-5 و6-3، واضعة حدا لمشوار الأخيرة التي حققت المفاجأة في الدور الثاني بعدما أطاحت بمواطنتها سيرينا وليامس، فيما فازت ديفيس على التشيكية باربورا زاهلافوفا ستريكوفا الرابعة 6-1 و7-6 (7-4).