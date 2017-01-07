دورة أوكلاند: الأميركية ديفيس تتوج بلقبها الأول

واحتاجت اللاعبة الاميركية، البالغة من العمر 23 عاماً والمصنفة 61 في ترتيب رابطة المحترفات، إلى ساعة و12 دقيقة لتحسم المباراة وتتوج بلقبها الأول من أصل ثلاث مباريات نهائية (خسرت العام الماضي نهائي دورتي كيبيك وواشنطن).

وأعربت ديفيس عن سعادتها بإحرازها لقبها الأول، وهي قالت بعد المباراة "لا يمكن أن أصف الأمر (ما يخالجها)، إلا أنه من دون شك شعور مذهل أن افوز بلقبي الأول في دورات رابطة المحترفات. كنت أنتظر هذه اللحظة منذ أعوام".

وكانت ديفيس التي تعتبر من أقصر اللاعبات المشاركات في دورات رابطة المحترفات (1,57 م)، تخوض مواجهتها الثانية مع كونيوه، البالغة من العمر 19 عاماً والمصنفة سابعة وأربعين.

وجددت ديفيس فوزها على اللاعبة الكرواتية بعد أن تغلبت عليها أيضاً في ثمن نهائي الدورة ذاتها عام 2014، حارمة إياها من لقبها الثاني بعد ذلك الذي توجت عام 2015 في دورة نوتنغهام.

ويعتبر تتويج ديفيس إنجازاً كبيراً في دورة شاركت فيها لاعبات من العيار الثقيل على رأسهن مواطنتها الأسطورة سيرينا وليامس وشقيقتها فينوس بطلة 2015 اللتان خرجتا من الدور الثاني، والدنماركية كارولين فوزنياكي التي انتهى مشوارها عند الدور ربع النهائي على يد الألمانية يوليا جورج وصيفة بطلة العام الماضي (لقب 2016 كان من نصيب الاميركية الأخرى سلون ستيفنز).