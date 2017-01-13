البريطانية كونتا تتوّج بلقب بطولة سيدني

وباتت كونتا أول بريطانية تحرز لقب البطولة منذ عام 1983، حين توّجت بها جو دوري، وقد رفعت المصنفة العاشرة على العالم رصيدها إلى لقبين على مستوى البطولات التابعة لرابطة لاعبات التنس المحترفات حيث أحرزت بطولة ستانفورد في 2016 .

وثأرت كونتا اليوم لهزيمتها أمام رادفانسكا في بطولة بكين في الخريف الماضي، وقد حسمت بذلك صعودها إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته التي تصدر يوم الإثنين المقبل مع انطلاق منافسات أستراليا المفتوحة أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.

واحتاجت كونتا (25 عاماً) إلى 82 دقيقة للتغلب على رادفانسكا المصنفة الثانية للبطولة والتي توّجت بلقبها مرة واحدة من قبل.