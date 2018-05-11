نهائي السيدات في مدريد بين كفيتوفا وبيرتينس

بلغت التشيكية بيترا كفيتوفا نهائي دورة مدريد لكرة المضرب بفوزها على مواطنتها كارولينا بليسكوفا بمجموعتين دون مقابل 7-6 (7-4) و6-3.

وتمكنت كفيتوفا، المصنفة العاشرة، من إنهاء المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط لستة بعد الاحتكام إلى شوط كسر التعادل، وفي المجموعة الثانية واصلت كفيتوفا سيطرتها لتنهيها بستة أشواط لثلاثة.

وتواجه كيفيتوفا في النهائي الهولندية كيكي بيرتينس التي فازت على الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين دون رد 6-2 و6-2.

أحكمت بيرتينس المصنفة العشرون عالمياً قبضتها على مجريات المباراة ونجحت في حسم مجموعتيها بالنتيجة ذاتها.