شيبولكوفا تواصل المشوار وموغوروزا تغادر

تصوير - سامر الرجّال

بينما غادرت الإسبانية غاربيني موغوروزا، المصنفة الخامسة في البطولة والسابعة عالمياً، وإحدى المرشحات لنيل اللقب، بالخسارة أمام الصينية زهانغ شواي 6-7 (3-7) و6-3 و5-7.

وكانت موغوروتسا فازت اليوم في الدور الأول على التركية جاغلا بويوك أكجاي 6-3 و6-2، فيما تغلبت زهانغ على المجرية تيميا بابوش 7-6 (7-3) و6-3.

بدورها عبرت البورتوريكية مونيكا بويغ حاملة الميدالية الذهبية أولمبياد ريو 2016، على حساب الكازاخية يوليا بوتينتسيفا بعد أن تقدمت عليها 6-2 قبل أن تعود بوتينتسيفا وتعادل النتيجة بشوط انتهى 6-4، وفي الشوط الثالث الحاسم انسحبت الكازاخية عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم بويغ 2-1.

في حين تأجلت 5 مباريات بسبب الأمطار التي هطلت على مجمع خليفة للتنس والإسكواش في الدوحة، والمتمثلة في مواجهات: الأميركية لاورن ديفيس مع الروسية إيلينا فسنينا والتشيكية باربورا ستريكوفا مع الأسترالية سامانثا ستوسور والبولندية أغنيشكا رادفانسكا مع الدانماركية كارولين فوزنياكي والألمانية أنجيليك كيربر مع الروسية داريا كاساتكينا والفرنسية كارولين غارسيا مع التشيكية كريستينا بليسكوفا.



لأول مرة منذ 2007

عطلت الأمطار الغزيرة في اليومين الأولين (الإثنين والثلاثاء) إقامة المباريات بشكل منتظم، ما أرغم المنظمين على استكمال الدور الأول وإقامة الثاني في يوم واحد لكنهم اضطروا في النهاية إلى التأجيل مجدّداً.