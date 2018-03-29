وكانت المباراة إعادة للمواجهة بين اللاعبتين قبل 18 يوما في الدور الثاني من دورة انديان ويلز والتي انتهت بفوز الأميركية بمجموعتين نظيفتين.

وقالت ستيفينس المصنفة 13 عالمياً: "أنا راضية جدا من الطريقة التي كافحت بها بعد خسارة المجموعة الأولى. لا أحد يدري ماذا يمكن أن يجري. كان يتعين علي الكفاح لكي أخرج فائزة وبالتالي فإن بلوغ النهائي أمر مميز".

وستدخل ستيفينس نادي اللاعبات المحترفات العشر الأوليات للمرة الأولى في مسيرتها.

وستترقب ستيفينس في المباراة النهائية الفائزة من مواجهة نصف النهائي الثاني الذي سيجمع اللاتفية يلينا أوستابنكو والأميركية دانيال روز كولينز.