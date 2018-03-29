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دوري أبطال أوروبا
بطولات رابطة التنس للمحترفات

ستيفينس تقلب الطاولة على أزارينكا وتبلغ نهائي ميامي

من قبل
4:05 دقيقة

نجحت الأميركية سلون ستيفينس في بلوغ نهائي بطولة ميامي للتنس الخميس بعد أن قلبت الطاولة على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا وتفوقت عليها بشوطين لشوط تفاصيلها 3-6 و6-2 و6-1.

 

وكانت المباراة إعادة للمواجهة بين اللاعبتين قبل 18 يوما في الدور الثاني من دورة انديان ويلز والتي انتهت بفوز الأميركية بمجموعتين نظيفتين.

وقالت ستيفينس المصنفة 13 عالمياً: "أنا راضية جدا من الطريقة التي كافحت بها بعد خسارة المجموعة الأولى. لا أحد يدري ماذا يمكن أن يجري. كان يتعين علي الكفاح لكي أخرج فائزة وبالتالي فإن بلوغ النهائي أمر مميز".

وستدخل ستيفينس نادي اللاعبات المحترفات العشر الأوليات للمرة الأولى في مسيرتها.

وستترقب ستيفينس في المباراة النهائية الفائزة من مواجهة نصف النهائي الثاني الذي سيجمع اللاتفية يلينا أوستابنكو والأميركية دانيال روز كولينز.

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