دورة مدريد: كيربر وشارابوفا إلى الدور الثاني

وفازت كيربر على المجرية تيميا بابوش 6-4 و6-2، وشارابوفا، العائدة بعد إيقاف 15 شهراً جراء تناول المنشطات، على الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني السابعة عشرة (على البطولة) 4-6 و6-4 و6-صفر.

وتلتقي كيربر في الدور الثاني التشيكية كاترينا سينياكوفا او الفرنسية بولين بارمنتييه.

وبعد مجموعتين شهدتا تنافساً، انهارت الكرواتية ابنة الـ 35 عاماً أمام شارابوفا فخسرت المجموعة الثالثة صفر-6.

وتلتقي شارابوفا في الدور الثاني الكندية أوجيني بوشار الفائزة على الفرنسية اليزيه كورنيه 6-4 و4-6 و6-1.

وكانت شارابوفا المصنفة حالياً 262 عالمياً أن بلغت الدور نصف النهائي لدورة شتوتغارت الألمانية، في أول مشاركة لها بعد فترة الايقاف، وخسرت أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش.

وفي الدور الأول، فازت أيضاً الصينية كيانغ وانغ على الفرنسية كارولين غارسيا 6-4 و6-3، والروسية سفيتلانا كوزنتسوفا الثامنة على الكازخستانية ياروسلافا شفيدوفا 6-4 و6-3، والأميركية لورين ديفيس على البورتوريكية مونيكا بويغ 6-3 و4-6 و7-6 (7-3)، والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الرابعة عشرة على الكرواتية انا كونيوه 5-7 و6-3 ثم بالانسحاب، والأميركية كاترين بيليس على الروسية داريا غافريلوفا 7-5 و5-7 و6-2، والكرواتية دونا فيكيتش على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-4.

كما فازت الأسترالية سامانثا ستوسور السادسة عشرة على الاسبانية سارة سوريبيس 6-2 و6-صفر، والكولومبية ماريانا دوكي على الألمانية يوليا جورج 6-3 و6-4.

وكانت الرومانية سيمونا هاليب التي صنفت في المركز الثالث توجت بلقب العام الماضي على حساب السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 6-2 و6-4.

وتبدأ هاليب حملتها بمواجهة التشيكية كريستينا بليسكوفا الشقيقة التوأم لكارولينا التي سقطت أمام الألمانية منى بارتيل في نهائي دورة براغ، فيما تلعب تشيبولكوفا الرابعة مع الصربية يلينا يانكوفيتش المصنفة أولى في العالم سابقاً.