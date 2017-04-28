دورة شتوتغارت: شارابوفا إلى قبل النهائي

ففي دور الثمانية للبطولة فازت شارابوفا على لاعبة إستونيا أنيت كونتافيت بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و6-4.

وبدت شارابوفا (30 عاماً) في قمة عطائها بعد العودة من الإيقاف بسبب تناولها عقار ميلدونيوم المحظور، إذ خرجت فائزها من المباراة الثالثة توالياً لها دون أن تخسر أي مجموعة.



واحتاجت الروسية، إلى ساعة و23 دقيقة لتقصي منافستها غير المصنفة وتبلغ دور الأربعة حيث ستتواجه مع الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش التي تخطت الإسبانية كارلا سورايز نافارو 6-3 و6-2.



وعلقت شارابوفا على مجريات مباراتها مع كونتافيت التي خسرت إرسالها أمام منافستها الروسية خمس مرات، قائلة "أرسلت بشكل جيد واحتفظت بإرسالي وهذا الأمر منحني الثقة، وبالتالي أنا سعيدة".



وواصلت: "لم نلعب ضد بعضنا في السابق، وبالتالي كانت الأشواط بمثابة اختبار لبعضنا البعض"، متطرقة إلى وضعها البدني بعد فترة الإيقاف قائلة "أبقيت نفسي في لياقة بدنية جيدة لأنه ما إن تخسرها، فسيكون من الصعب استعادتها".



