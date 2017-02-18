بليسكوفا تتوج بلقب قطر توتال لكرة المضرب

تصوير : سامر الرجّال

واللقب هو الثامن لبليسكوفا المصنفة الثالثة عالمياً في مسيرتها والثاني هذا العام بعد إحرازها دورة بريزبين الأسترالية.



وقالت بليسكوفا التي حسمت المباراة في ساعة و20 دقيقة: "إنّه أمر رائع، إحراز لقب هذه الدورة يعني الكثير بالنسبة لي".

وهذا أول ألقاب بليسكوفا في بطولة قطر توتال وهو اللقب الثاني لصاحبات الجنسية التشيكية بعد سافاروفا في 2015.

وكانت الإسبانية سواريز نافارو قد حققت لقب السنة الفائتة وغابت بسبب الإصابة عن هذه النسخة.