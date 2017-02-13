بطولة قطر توتال - تأهل يانكوفيتش وستوسور

تصوير - سامر الرجال

وتواجه يانكوفيتش في الدور القادم الروسية آناستاسيا بافليوتشنكوفا.

وبلغت الأميركية كريستينا ماكهيل الدور ذاته بفوزها على السويدية جوانا لارسون بمجموعتين دون رد 7-6 (7-4) و6-4.

بدورها تفوقت مواطنتها ماديسون برينغل على الصينية ساساي زهينغ بمجموعتين دون رد أيضاً 6-2 و6-1.

وتواجه ماكهيل في الدور القادم الروسية إيلينا فسنينا، فيما تلتقي برينغل الفرنسية كارولين غارسيا.

وتأهلت الأميركية لوران ديفيس إلى دور الـ 32 بفوزها على الإيطالية كاميليا جورجي بمجموعتين نظيفتين 7-5 و5-2 ثم بالانسحاب.

وفي دور الـ 32 تفوقت الأسترالية المخضرمة سامنتا ستوسور على اللاتفية آناستاسيا سيفاستوفا، بمجموعتين دون رد بنتيجة 7-5 و6-4.

وساهمت الأمطار في توقف بعض المباريات خلال هذا اليوم الأول من البطولة.