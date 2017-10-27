وأصبحت غارسيا أول فرنسية منذ 2006 تبلغ نصف النهائي بعد فوزها الجمعة في سنغافورة على الدنماركية كارولين فوزنياكي السادسة صفر-6 و6-3 و7-5، مستفيدة من فوز الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة على هاليب 6-3 و6-4.

وفتح خروج هاليب من البطولة الباب أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة للتربع على صدارة تصنيف المحترفات، إلا أن عليها أن تتخطى فوزنياكي في نصف النهائي ثم رفع الكأس الأحد، لتتربع مجدداً على العرش الذي اعتلته لسبعة أسابيع بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر.

وكانت فوزنياكي ضامنة لتأهلها إلى نصف النهائي منذ الأربعاء بعد فوزها على هاليب، وبخسارتها الجمعة أمام غارسيا أصبحت اللاعبتان على المسافة ذاتها بانتصارين وهزيمة لكل منهما، مقابل هزيمتين وفوز لكل من هاليب وسفيتولينا في المجموعة الحمراء.

وتلتقي غارسيا وفوزنياكي في نصف النهائي توالياً مع الأميركية فينوس وليامس الخامسة وبليسكوفا المتأهلتين عن المجموعة البيضاء.

في المباراة الأولى، قلبت غارسيا تأخرها بمجموعة ساحقة إلى فوز حماسي على فوزنياكي منعشة آمالها في بلوغ نصف النهائي، ثم أكدت بطاقتها بعدما حرمت سفيتولينا التي كانت قد فقدت آمالها بالتأهل، خصمتها هاليب من تحقيق فوزها الثاني.

وكانت غارسيا خسرت مباراتها الأولى أمام هاليب بمجموعتين، قبل أن تفوز بصعوبة على سفيتولينا بثلاث مجموعات.

ولم تترك فوزنياكي (27 عاماً) التي فازت على غارسيا بنتيجة نظيفة في آخر مواجهتين، أي فرصة لخصمتها في المجموعة الأولى حيث نجحت الفرنسية فقط بسبع نقاط.

وبدت فوزنياكي في طريقها لتحقيق فوز سهل، خصوصًا بعد تخطيها سفيتولينا (6-2 و6-0) وهاليب (6-0 و6-2) بسهولة.



وفي المجموعة الثانية، تقدمت غارسيا 5-2 على المصنفة أولى عالمياً سابقًا، ثم حسمتها 6-3.

وأرسلت فوزنياكي في المجموعة الثالثة عندما كانت تتقدم 5-4، بيد أن المصنفة أولى بين الفرنسيات كانت الأقوى ذهنيًا في الوقت الحاسم وتفوقت في الأشواط الأخيرة من المباراة التي دامت ساعتين و19 دقيقة.

وأكدت الفرنسية البالغة 24 عاماً المستوى المميز الذي تقدمه حيث فازت في 13 من أصل مبارياتها الـ14 الأخيرة وتوجت بدورتي ووهان وبكين الصينيتين، ما سمح لها بالحصول على البطاقة الثامنة الأخيرة المؤهلة إلى بطولة الماسترز، مستفيدة من انسحاب البريطانية جوهانا كونتا من دورة موسكو بسبب إصابة، لاسيما أن كونتا كانت المنافسة الوحيدة للفرنسية على البطاقة الأخيرة.

أما بالنسبة للمواجهة الثانية التي تسببت بخروج هاليب، فكانت سفيتولينا سعيدة بانهائها البطولة بانتصار.

وفرضت الأوكرانية أفضليتها منذ البداية وفازت بالأشواط الثلاثة الأولى، ما فتح الباب أمامها لإنهاء المجموعة في غضون 31 دقيقة، لكن هاليب ردت بقوة في بداية الثاني وكسرت ارسال منافستها إلا أن الأخيرة انتزعت الشوط التالي على ارسال الرومانية ثم كررت الأمر في الشوط السابع الذي حسمت به المجموعة والمباراة.