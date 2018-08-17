وبعد أن خسرت المجموعة الأولى، حققت هاليب، وصيفة بطلة العام الماضي، الفوز على مدار يومين وفي ساعتين وثماني دقائق على حساب الاسترالية آيلا تومليانوفيتش بعد أن أوقفت الأمطار المباراة للمرة الأخيرة عندما كانت النتيجة تشير الى فوز كل منهما بمجموعة وتعادلهما في الثالثة الحاسمة 3-3.

وخسرت الرومانية المتوجة بلقب وحيد في البطولات الأربع الكبرى وكان في رولان غاروس الفرنسية مطلع تموز/يوليو، المجموعة الأولى 4-6، وفازت في الثانية 6-3، ثم تخلفت في الثالثة صفر-3 قبل أن تتعادل 3-3.

وتوقفت المباراة بفعل الأمطار الغزيرة التي تدخلت الأربعاء والخميس مرات عدة لتعطل البرنامج وتضع المنظمين في موقف حرج.

وكان مقررا أن تلعب هاليب التي فازت في ستة أشواط متتالية وأنهت المباراة في ساعتين وثماني دقائق، في الفترة المسائية والدور الثالث مع الأسترالية الأخرى أشلي بارتي السادسة عشرة التي بلغت ثمن النهائي على حساب الاستونية كايا كانيبي الصاعدة من التصفيات 7-5 و6-3.

لكن الكلمة الأخيرة كانت للأمطار التي حالت دون إقامة أي من مباريات هذه الفترة لا سيما لدى الرجال وأبرزها بين السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيا والأرجنتيني لياندرو ماير في ثمن النهائي.



تساقط المصنفات



وشهدت الفترة الصباحية تساقط المصنفات الأوليات الواحدة تلو الاخرى، وانتهى مشوار الاميركية سلون ستيفنز الثالثة وبطلة فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى التي تنطلق في 27 آب/اغسطس الحالي.

وسقطت وصيفة بطلة مونتريال الأسبوع الماضي في الدور الثالث أمام البلجيكية ايليز مرتنز 6-7 (8-10) و2-6، ولم تكن الألمانية انجيليك كيربر الرابعة وبطلة ويمبلدون الانكليزية افضل حالا، وخرجت مبكرا كما في مونتريال بسقوطها في الدور ذاته أمام الاميركية ماديسون كيز الخامسة عشرة 6-2 و6-7 (3-7) و4-6.

وتلتقي كيز في ربع النهائي مع البيلاروسية الشابة ارينا سابالنكا التي واصلت مفاجآتها وأزاحت الفرنسية كارولين غارسيا السادسة بفوزها عليها 6-4 و3-6 و7-5، فيما تأهلت التشيكية بترا كفيتوفا الثامنة إلى ربع النهائي بتغلبها على الفرنسية الاخرى كريستينا ملادينوفيتش 6-4 و6-2.