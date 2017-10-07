هاليب تنتزع صدارة التصنيف العالمي عقب بلوغها نهائي بكين

ووجدت هاليب (26 عاماً) نفسها للمرة الرابعة هذا الموسم أمام فرصة تصدر التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها، ونجحت هذه المرة في تحقيق مبتغاها عقب فوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو التاسعة 6-2 و6-4.

وضربت هاليب عصفورين بحجر واحد أمام أوستابنكو، ففضلاً عن انتزاعها صدارة التصنيف العالمي، فقد ثأرت لخسارتها أمام اللاتفية في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس الترابية في حزيران/يونيو.

وأصبحت الفرصة متاحة أمام هاليب لتصدر التصنيف بعد انسحاب المصنفة أولى الإسبانية غاربيني موغوروتسا، من الدور الأول للدورة الصينية بسبب المرض.

وفي النهائي، تلتقي هاليب مع التشيكية بترا كفيتوفا الثانية عشرة أو الفرنسية كارولين غارسيا.

وتقدّم هاليب أداءً ثابتاً وقوياً في هذه الدورة، وتمكنت في الدور الثالث من إقصاء المصنفة أولى عالمياً سابقاً الروسية ماريا شارابوفا، محققة أول فوز عليها في ثماني مواجهات بينهما.