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Reuters

هاليب تعبر فينتشي وتصل الدور الثالث في مدريد

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اللاعبة الرومانية تواصل مسيرة الدفاع عن لقبها بطلة لدورة مدريد وتضرب موعداً مع المخضرمة الأسترالية سامنتا ستوسور في الدور الثالث.

عوضت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة في البطولة وحاملة اللقب تخلفها 2-5 في المجموعة الثالثة الحاسمة من مباراتها والإيطالية روبرتا فينتشي في الدور الثاني من دورة  مدريد الإسبانية لكرة المضرب، وفازت في نهاية المطاف 6-3 و2-6 و7-6 (7-2).

وتلتقي هاليب في الدور الثالث الأسترالية سامانتا ستوسور المصنفة سادسة عشرة في البطولة والفائزة على الكولومبية ماريانا دوكي 6-3 و7-5.

وفي الدور الثاني أيضاً، فازت الصينية كيانغ وانغ على مواطنتها سايساي جنغ 6-2 و3-6 و6-2، والأميركية كوكو فانديفيغي على الألمانية لورا سيغموند 6-2 و4-6 و6-3، والرومانية سورانا سيرستيا على الأميركية كاترين بيليس 6-3 و6-2.
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