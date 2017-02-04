ملادينوفيتش بصعوبة إلى نهائي سان بطرسبورغ

عانت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش قبل التأهل الى نهائي دورة سان بطرسبورغ الروسية الدولية في كرة المضرب، البالغ مجموع جوائزها 776 ألف دولار، بفوزها الصعب السبت على الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا المشاركة ببطاقة دعوة 4-6 و6-2 و6-2.

وبعد فوزها على الأميركية فينوس وليامس وصيفة بطولة أستراليا المفتوحة والإيطالية روبرتا فينتشي حاملة اللقب، عانت ملادينوفيتش (23 عاماً)، الباحثة عن لقبها الأول، أمام اللاعبة المصنفة 115 عالمياً والبالغة 19 عاماً.

وتلتقي ملادينوفيتش في النهائي الأحد مع الفائزة من مواجهة السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الثانية في البطولة أوالكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا.