كونتا تغير المدرب وتنهي موسمها

وقالت كونتا (26 عاماً) في بيان لها: "بعد تفكير لفترة طويلة ومناقشات عديدة، قررت أنا وفيم فيسيت باتفاق مشترك وضع حد لتعاوننا".

وأضافت المصنفة أولى في بريطانيا: "ننفصل بعلاقة جيدة وأتمنى لفيم الافضل في المستقبل. عملنا معا كان مثمراً جداً وأود شكره على صبره وعمله وخبرته".

وكانت كونتا تتدرب منذ أقل من عام مع فيسيت الذي سبق له تدريب العديد من اللاعبات الشهيرات أمثال مواطنته كيم كلايسترز والألمانية سابين ليسيكي والرومانية سيمونا هاليب والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا والإيطالية سارة إيراني. وخلال فترة تعاونها مع فيسيت، أحرزت كونتا أكبر لقب في مسيرتها الاحترافية في دورة ميامي إحدى دوارات البرمير وارتقت إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

لكنها، ومنذ بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام)، عندما بلغت دور الأربعة، تعاني من إصابة في القدم ولم تفز سوى بمباراتين. كما أن تأهلها إلى بطولة الماسترز في سنغافورة في نهاية العام تبخر لصالح الفرنسية كارولين غارسيا عقب انسحابها من دورة موسكو. وتابعت: "قدمي تتحسن، ولكن من الأفضل مواصلة التعافي وبالتالي وللأسف سأنسحب من سنغافورة وكأس النخبة في زوهاي".

وختمت: "أريد أن أضمن استعادة لياقتي البدنية كاملة لبدء الاستعدادات لعام 2018 الذي سيكون موسماً كبيراً، وأتمنى ذلك".

يذكر أن كونتا تملك 3 ألقاب في مسيرتها الاحترافية هي فضلا عن دورة ميامي، دورتا ستانفورد الأميركية في تموز/يوليو 2016، وسيدني مطلع العام الحالي.

