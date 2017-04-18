كفيتوفا تتطلع إلى العودة لملاعب التنس عبر بطولة فرنسا المفتوحة

وتغيب كفيتوفا عن الملاعب منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي حيث أصيبت في كلتا يديها خلال مقاومة شخص قام بالسطو على منزلها في التشيك معتديا عليها بسلاح أبيض، وخضعت لعملية جراحية بعدها.

وذكرت كفيتوفا عبر حسابها بموقع "إنستغرام" :"اسمي سيظهر غدا ضمن قائمة المشاركات في رولان غاروس لأنه في ظل اقتراب الموعد النهائي لدخول القائمة، حققت تقدما جيدا في مرحلة التعافي وأود أن أستغل أي فرصة من أجل المشاركة في واحدة من البطولات المفضلة بالنسبة لي".

وأضافت: "للأسف هذا لا يعني بالضرورة أنني سأكون جاهزة للعب في باريس، ولكنني أبذل كل ما بوسعي كي أحصل على هذه الفرصة وأحافظ على لياقتي الذهنية الإيجابية. لا يزال الطريق طويلا".

وكانت كفيتوفا قد ارتقت في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات حتى وصلت في وقت سابق إلى المركز الثاني خلف سيرينا ويليامس، لكنها تراجعت الآن إلى المركز الرابع عشر بسبب غيابها الاضطراري عن الملاعب.