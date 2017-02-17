قطر توتال: فوزنياكي تلحق ببليسكوفا إلى النهائي

تصوير - سامر الرجّال

ولم تجد الحسناء الاسكوندنافية أية صعوبات في تأكيد سيطرتها على بطلة أولمبياد ريو 2016، حيث بسطت هيمنتها على المجموعتين بواقع 6-1 و6-2.

من جانبها، سبقت التشيكية كارولينا بليسكوفا نظيرتها فوزنياكي إلى النهائي بفوزها على السلوفاكية دومينكا شيبولكوفا بمجموعتين لواحدة بواقع 6-4 و4-6 و6-3.

وحققت بليسكوفا فوزها الأول على شيبولكوفا مقابل ثلاث هزائم.

جدير بالذكر، أنّ هذه هي المباراة الثانية لبليسكوفا اليوم بعدما كانت تخطت في وقت سابق الصينية شواي جانغ 6-2 و6-صفر، كون المباراة كانت مقررة أمس الخميس وتأجلت بسبب المطر.

سافشوك وشفيدوفا يضربان موعداً مع سبيرس وسريبوتنيك في نهائي الزوجي

وفي منافسات الزوجي، سيجمع نهائي البطولة بين الأوكرانية أولغا سافشوك وزميلتها الكازاخية ياروسلافا شفيدوفا من جهة بالأميركية أبيغيل سبيرس وشريكتها السلوفينية كاتارينا سريبوتنيك.

في المواجهة الأولى، أزاحت الشريكتان سافشوك وشفيدوفا منافستاهما الصينية يونغ جان تشان والسويسرية الخبيرة مارتينا هينغيز بالتغلب عليهما 3-6 و6-2 (10-6).

أما في المواجهة الثانية، فقد تفوق الثنائي سبيرس وسريبوتنيك على الثنائي الآخر المتكون من التشيكية باربرا ستريكوفا وشريكتها الهندية سانيا ميرزا، بنتيجة 6-3 و1-6 (10-8).