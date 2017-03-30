فوزنياكي إلى نهائي ميامي

وقلبت فوزنياكي، المصنفة الثانية عشرة في البطولة، تأخرها في المجموعة الأولى بنتيجة 5-7 أمام منافستها التشيكية، المصنفة الثالثة عالمياً، بعدما حسمت المجموعتين الثانية والثالثة لمصلحتها بنتيجة 6-1 و6-1 خلال ساعتين و16 دقيقة.

وتلتقي فوزنياكي في المباراة النهائية مع الفائزة من مواجهة نصف النهائي الأخرى، التي ستجمع بين الأميركية فينوس وليامس والبريطانية جوانا كونتا.