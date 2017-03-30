فوزنياكي إلى نهائي ميامي
واصلت النجمة الدنماركية كارولين فوزنياكي تألقها في بطولة ميامي للتنس بتأهلها إلى المباراة النهائية للمسابقة، عقب تخطيها عقبة التشيكية كارولينا بليسكوفا في الدور نصف النهائي للبطولة اليوم الخميس.
وقلبت فوزنياكي، المصنفة الثانية عشرة في البطولة، تأخرها في المجموعة الأولى بنتيجة 5-7 أمام منافستها التشيكية، المصنفة الثالثة عالمياً، بعدما حسمت المجموعتين الثانية والثالثة لمصلحتها بنتيجة 6-1 و6-1 خلال ساعتين و16 دقيقة.
وتلتقي فوزنياكي في المباراة النهائية مع الفائزة من مواجهة نصف النهائي الأخرى، التي ستجمع بين الأميركية فينوس وليامس والبريطانية جوانا كونتا.